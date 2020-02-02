Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta bitime 1hafta

Türkiye Kadınlar 2. Ligi 6. Grup'ta ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda en yakın takipçisi Antakyaspor'u 30yenen Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Kadınlar 2. Ligi 6. Grup'ta dün Hatay deplasmanında Hatay Voleybol'u 30 yenen Kayseri OSB Teknik Koleji bugün ise yine Hatay deplasmanında en yakın takipçisi Antakyaspor'u yine 30'lık skor ile geçti. İki gündü iki galibiyet alarak 13 maç sonunda 37 puana yükselen Kayseri ekibi böylece şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Kayseri OSB Teknik Koleji, Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Ligi'ne yükselebilmek için böylece ismini PlayOff maçlarına yazdırdı. Güçlü ekip ligi 8 Şubat Cumartesi günü Kayseri'de oynayacağı Kilis Belediyespor maçı ile tamamlayacak. Harun Şahin ve Seher şahin'in idaresindeki Kayseri OSB Teknik Koleji takımı geride kalan 13 haftayı namağlup geçerken, sezonun son maçını da kazanarak lige yenilgisiz bir şekilde nokta koymak istiyor.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

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