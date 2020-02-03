Benzin istasyonunda silahlı soygun

Kayseri’de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit etti. Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.