Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu

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KAYSERİ'de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin TL'yi alıp, kaçtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin TL'yi alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.



KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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