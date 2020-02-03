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Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta Melikgazi Belediyespor-Kılıç Silifke İdmanyurdu:3-0

İHA

Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta Melikgazi Belediyespor-Kılıç Silifke İdmanyurdu:3-0

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 15.haftasında sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu set vermeden 30 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Ligde geride kalan 15 hafta sonunda 14 maça çıkan Melikgazi Belediyespor 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor hafta sonu sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu rahat geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 2516, ikinci seti 2515 ve üçüncü seti 2513 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan ise 30’lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor ligde kalan son 3 haftada 2 karşılaşma oynayarak sezonu tamamlayacak.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

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