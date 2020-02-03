Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta Melikgazi Belediyespor-Kılıç Silifke İdmanyurdu:3-0

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı ligin 15.haftasında sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu set vermeden 30 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Ligde geride kalan 15 hafta sonunda 14 maça çıkan Melikgazi Belediyespor 13 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 38 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor hafta sonu sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdmanyurdu’nu rahat geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 2516, ikinci seti 2515 ve üçüncü seti 2513 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan ise 30’lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor ligde kalan son 3 haftada 2 karşılaşma oynayarak sezonu tamamlayacak.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.