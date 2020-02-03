Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic: "Puan almayı başaramadık"

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor'un Boşnak golcüsü Muris Mesanovic ligdeki ilk golünü attı. Mesanovic, "Puan almak istedik ama başaramadık" dedi.

Devre arasında Çekya Ligi takımlarından Mleda Boleslav'dan gelen Muris Mesanovic, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 3. lig maçında golle tanıştı. Boşnak golcü, Galatasaray maçının 69.dakikasında takımının tek golünü atan isim oldu.

Müsabaka sonrasında açıklama yapan Boşnak futbolcu, "Galatasaray'ın gücünü biliyorduk. Puan almak için çabaladık. Ancak başaramadık. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda galip gelerek bulunduğumuz konumdan çıkmak için uğraşacağız" dedi.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.