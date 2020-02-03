Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: “Olumsuz ve kuru hava şartları hayvanlardaki hastalıkları arttırıyor” “Kışın yemlemede dikkat edilmemesi hayvanı ölüme götüren sonuçlar doğurabilir”

Kış aylarında hayvan yetiştiricilerinin dikkat etmesi gereken hastalıklar ile ilgili bilgi veren Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, “Olumsuz ve kur hava şartları hayvanlardaki hastalıkları arttırıyor” dedi.

Hastalıkların çoğunluğundan korunmanın ilk yolunun aşıların yapılması olduğunu söyleyen Ergün, “Havalar soğudu ve kış aylarına girdik. Kar yağışı yoğun değil, doğadaki mikropların daha aktif olduğu bir dönem ve soğuk havalarda hayvanların vücut dirençleri de düşüyor. Bu mevsimde genel olarak, solunum problemi ile ilgili birçok sıkıntı yaşamaktayız. İç Anadolu’da çiftlik ve ahır şartlarımız genelde kapalı olduğu için, hayvanlara yem ve su veren besicilerimiz çok dikkat etmeliler çünkü ahır ortamı kapalı ve sıcak bir ortam ve soğuk sıcak girişleri çok oluyor. Hayvanların bunlardan etkilenmeleri de akciğer hastalıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu hastalıkların önlemlerini de yetiştiricilerimiz aşılar sayesinde alabilirler. Özellikle solunum yolları ile ilgili olan koruyucu aşılarını yaptırıyorlar ve böylelikle çok büyük problemler görülmüyor. Bunun yanında da beslenmeye bağlı olarak da birçok sıkıntı oluşuyor özellikle de yoğun olarak pancar küspesi yediriliyor. Kışın da çok don olduğu durumlarda, şekerin içinde asit olduğu için donma olmaktadır. Yetiştiricinin yemi kararken buna çok dikkat etmesi gerekmekte özellikle tam erimeden hayvanın yemesi sonucu, metaboliksel sindirim sistemine bağlı hastalıklar da ortaya çıkmakta. Bu durumda da hayvanlarda ciddi ishal problemleri, kilo kaybı ve tedavi edilmediği takdirde de ölümle sonuçlanabilen durumlar ortaya çıkıyor. Bu durumla karşılaşılmaması için de yetiştiricilerimiz önlem olarak küspe ve yemlerin buzlu kısımlarına dikkat etmeliler, küflü kısımlarını atmalılar ve ona göre yem vermeliler” dedi.

Ergün, yağış azalmalarından kaynaklı olacak hastalıklar için hayvanların aşı programlarının takip edilmesi söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir de şap programımız var ve şap hastalığı ülkemizde her dönem görülebilir. İlkbaharda da mecburi bir hastalık zaten ve tarım bakanlığının ilk ve sonbahar da programını yaptığı bir hastalık. Yetiştiricilerimiz de bu durumun önüne geçebilmek için, bakanlığımızın aşılama programını takip etmeliler ve hayvanlarını programa göre şap hastalığına karşı korumalılar. Yetiştiricilerimiz bu durumlarda diledikleri zaman kliniklerimizi ve bakanlığımızı arayarak bilgi de alabilirler. Yetiştiricilerimize de şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim, bölgemizde artık iklimsel bir değişme var ve eskisi gibi kar yağmıyor. Yağmurların da azalmasıyla birlikte, kuru ve soğuk havalar takip ediyor ve hastalık riskleri daha da artıyor. Toprağın, doğanın ve canlıların da yağmura ihtiyacı var fakat olumsuz giden bu hava şartları ile birlikte hastalıklar da artabiliyor. Bu yüzden yetiştiricilerimiz bizlerle iletişimde olurlarsa hem kendileri hem de besledikleri hayvanlar açısından olumlu sonuçlar alabilirler.”

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.