Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi

İHA

Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu Erciyes A.Ş bünyesinde çalışan üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.
Kaytur Aş Mimarsinan Parkında gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Erciyes A.Ş ve sendika yetkilileri ile Erciyes A.Ş çalışanları katıldı.
Gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik hafta sonları 100 Bin’e yakın yerli ve yabancı misafiri ağırlayan ve hizmetlerin aksamaması için gece gündüz demeden çalışan Erciyes A.Ş üyelerini tebrik ederek şu şekilde konuştu, “ Hayli zor şartlarda fedakârca, cefakarca çalışarak gelen misafirlere hizmet eden Erciyes A.Ş Yönetimini ve Erciyes A.Ş üyelerimizi tebrik ediyorum. Kış turizminde şehrimizin gözbebeği Erciyes’imizi Türkiye’nin ve dünyanın marka mekanlarından biri haline getiren herkesin emeklerine ve yüreklerine sağlık. Hizmetİş Sendikası olarak bizlerde sizlerin her konuda yanlarında olmaya gayret edeceğiz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’da Erciyes A.Ş çalışanlarının yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür etti.
Günün anısına Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Çelik Genel Sekreter Beyhan’a Türk Bayrağı ve Kuran’ı Kerim hediye etti.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:14
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
YEREL HABERLER Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ...
"Paraları çıkart, yoksa patlatırım" Kayseri'de benzin istasyonunun soyulması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" Kayseri'de benzin ...
ERÜ’de 2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Misyonumuzun bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER ERÜ’de 2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı ERÜ Rektörü Prof. ...
Elazığ’daki Kayseri İtfaiyesi’ne Bakan Soylu’dan teşekkür
YEREL HABERLER Elazığ’daki Kayseri İtfaiyesi’ne Bakan Soylu’dan ...
Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: “Olumsuz ve kuru hava şartları hayvanlardaki hastalıkları arttırıyor” “Kışın yemlemede dikkat edilmemesi hayvanı ölüme götüren sonuçlar doğurabilir”
YEREL HABERLER Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün ...
Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama
Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
'Sömestir boyunca Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 bini geçti'
YEREL HABERLER 'Sömestir boyunca Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 ...
Kayserispor'un Brezilyalısı Pedro Henrique: "Hakem hataları bıkkınlık verdi"
YEREL HABERLER Kayserispor'un Brezilyalısı Pedro Henrique: "Hakem ...
Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic: "Puan almayı başaramadık"
YEREL HABERLER Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic: "Puan almayı ...
Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta Melikgazi Belediyespor-Kılıç Silifke İdmanyurdu:3-0
YEREL HABERLER Türkiye Voleybol 2.Lig 3.Grup 15.Hafta Melikgazi ...
Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu
YEREL HABERLER Kayseri'de maskeli akaryakıt istasyonu soygunu
Benzin istasyonunda silahlı soygun
YEREL HABERLER Benzin istasyonunda silahlı soygun
Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta bitime 1hafta
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu Voleybol 2. ...
Geleneksel Kızak yarışları Erciyes’te yapıldı
YEREL HABERLER Geleneksel Kızak yarışları Erciyes’te yapıldı
Erciyes'te bir ilk daha
YEREL HABERLER Erciyes'te bir ilk daha
Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin Kan Bağışı Kampanyası
YEREL HABERLER Çongar Köyü Derneği'nden Elazığlı Deprem Zedeler İçin ...
Başkan Palancıoğlu, Gayrimenkul Konferansına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Gayrimenkul Konferansına katıldı
Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte ...
Melikgazi'de ilk e-spor kulübü kuruluyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de ilk e-spor kulübü kuruluyor
Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk
YEREL HABERLER Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk
600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı
YEREL HABERLER 600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı
Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, ...
“Okumanın yaşı yok"
YEREL HABERLER “Okumanın yaşı yok"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X