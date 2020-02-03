Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yetkili olduğu Erciyes A.Ş bünyesinde çalışan üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Kaytur Aş Mimarsinan Parkında gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Erciyes A.Ş ve sendika yetkilileri ile Erciyes A.Ş çalışanları katıldı.

Gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik hafta sonları 100 Bin’e yakın yerli ve yabancı misafiri ağırlayan ve hizmetlerin aksamaması için gece gündüz demeden çalışan Erciyes A.Ş üyelerini tebrik ederek şu şekilde konuştu, “ Hayli zor şartlarda fedakârca, cefakarca çalışarak gelen misafirlere hizmet eden Erciyes A.Ş Yönetimini ve Erciyes A.Ş üyelerimizi tebrik ediyorum. Kış turizminde şehrimizin gözbebeği Erciyes’imizi Türkiye’nin ve dünyanın marka mekanlarından biri haline getiren herkesin emeklerine ve yüreklerine sağlık. Hizmetİş Sendikası olarak bizlerde sizlerin her konuda yanlarında olmaya gayret edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’da Erciyes A.Ş çalışanlarının yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür etti.

Günün anısına Hizmetİş Sendikası Şube Başkanı Çelik Genel Sekreter Beyhan’a Türk Bayrağı ve Kuran’ı Kerim hediye etti.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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