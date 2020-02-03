Büyükşehir'in tiyatrosuna 3 bin ziyaretçi

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Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi. Sömestr tatilinin son gününde iki seans halinde sahnelenen oyunu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nün usta öğretici ve kursiyerleri “Kırmızı Başlıklı Kız” adlı oyunu sahneledi. Melih Cevdet Avşaroğlu yönetiminde öğrencilere sömestr tatili armağanı olarak sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Kırmızı Başlıklı Kız, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde iki seans halinde sahnelendi. İzleyiciler, her iki seansta da salonu tıklım tıklım doldurdu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın hazırladığı oyunu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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