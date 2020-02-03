Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi

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KAYSERİ'de bir eve düzenlenen baskında, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde yaşayan B.A.'nın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eve operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada ele geçirilen tarihi sütunun Roma dönemine ait olduğu belirlenirken, B.A. gözaltına alındı.





KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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