Kayseri’de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi

Kayseri’de bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler mahallesi Meriç sokak üzerinde bulunan bir ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı evdeki 8 kişi etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye götürüldü.
KAYSERİ
31 Ocak 2020 Cuma
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