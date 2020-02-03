Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta

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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı, deplasmanda Antakya Belediyespor'u 32 mağlup ederek PlayOff'a yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele veren Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin 12.haftasında deplasmanda Antakya Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 2518,1725, 1925, 2517, 1215'lik setler sonrasında 32 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 34 puana ulaştı. 6. grupta oynadığı 12 maçı da kazanan ve ligin tamamlanmasına 2 hafta kala grup şampiyonluğunu garantileyen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı 1.Lige yükselme PlayOff maçları oynamaya hak kazandı. 34 puana erişen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı bu hafta sahasında Kilis Belediyespor'u konuk edecek.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı, fikstür gereği ligin son haftasında ise Hatay Voleybol takımı ile karşılaşacak. Ancak rakibi ligden çekildiği için Kayseri ekibi, bu maçı hükmen kazanmış olacak.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

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