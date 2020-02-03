Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı

Kireçlenme neden olur, nasıl tedavi edilir?

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler GrekoRomen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.

0102 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas spor salonunda yapılan müsabakalara 7 spor kulübünden toplamda 72 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Yıldız Erkekler GrekoRomen ve Serbest Güreş Türkiye Grup birinciliklerinde Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.