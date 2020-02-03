Talaslı çocuklar tatili 'Akıl Oyunları' ile değerlendirdi

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Talas Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için zeka ve düşünce geliştirici ‘Akıl Oyunları’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrencilere program sonunda katılım belgesi verildi.

Kapalı Çocuk Parkı Kadın Kültür Merkezi’nde 710 yaş grubu çocuklara yönelik olarak başlatılan ve sömestir tatili boyunca devam eden etkinliklere toplam 72 çocuk katıldı. Zeka ve zihin geliştirici çeşitli oyunlar ve aktivitelerle dolu dolu bir tatil geçiren çocuklara, program sonunda katılım belgeleri verildi.

Düzenlenen etkinliğin çocukların zeka ve zihin gelişimine büyük katkı sağladığını ifade eden veliler ise programı düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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