TTYD tarafından İstanbul’da düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’nda Erciyes’in ve bölgenin zengin turizm potansiyeli anlatılarak yatırımcılar Erciyes’e davet edildi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteği ile düzenlenen 'Turizm Yatırımcıları Forumu' ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarının katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılışını Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yaptığı Forum’da çok sayıda panel ve sunum gerçekleşti. Yüzlerce turizm profesyonelin bir araya geldiği Tourism Investment Forumu’nda yeni turizm yatırım trendleri, markalar, mega projeler, 2030 yatırımcıları için ipuçları, konaklama endüstrisinde yeni trendler, sağlık turizmi ve fırsatları, otel tasarımında yeni trendler, sanat, kültür ve müzelerin turizm yatırımları üzerindeki etkisi tartışıldı. Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, da foruma katılan 400’den fazla yerli, yabancı otel ve turizm yatırımcısına, uluslararası zincir ve markaların yöneticilerine, finans kuruluşlarına Erciyes ile ilgili geniş bir sunum yaptı. Erciyes Dağı’nın yatırım için çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Cıngı; ”Kayseri Erciyes A.Ş. olarak bu forumda sektörün önde gelen turizm profesyonellerine bir kez daha Erciyes’i anlatma imkânı bulduk. Çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Otel yatırımcıları ile temaslar sağladık. Kendilerine Erciyes’in ülkemizdeki en önemli kış turizm destinasyonu haline geldiğini; yurt dışından charter uçaklarla onbinlerce yabancının kayak yapmak için sadece Erciyes’e geldiğini anlatarak Erciyes Dağı’na yapılan yatırımların oluşturduğu ekonomiden ve karşılıklı fayda ilişkisinden bahsettik. Bu vesile ile hem Erciyes’in hem Kayseri’nin hem de bölgemizin turizm çeşitliliğinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdik. Bilindiği üzere Erciyes Kayak Merkezi artık dünyada bilinir bir marka haline geldi. Sunulan hizmetler ve imkânları ile uluslararası bir merkez konumuna gelen Erciyes Dağı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli kayak severlerin yanında kış sezonu boyunca her hafta direkt charter seferler ile Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya’dan ve dünyanın muhtelif ülkelerinden yabancı turistleri yoğun bir şekilde ağırlıyor. Artık Erciyes'te otellerimiz misafirlerin taleplerini karşılamakla yetersiz kalıyor. Şehir otellerimiz de kışın neredeyse yüzde 8085 oranında kayakçı misafir ağırlıyor. Büyükşehir Belediyemiz’in yatırımları ile hayata geçecek yüksek irtifa kamp merkezi ile yatırımcılar Erciyes turizminden 12 ay istifade edebilecekler. Bu sebeple Erciyes'e özellikle otel yatırımcısı çekmeye çalışıyoruz. Ülkemizin en mubeter turizm kurumlarından olan ve bizim şirketimizin de üyesi olduğu TTYD tarafından düzenlenen yatırım forumu da bu gerçekleri büyük yatırımcılarla paylaşmamıza vesile olması açısından çok verimli geçti” dedi.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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