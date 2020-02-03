KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Seminer

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile DNG Danışmanlık işbirliğinde 'Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi ve Mali Piyasalarına Yönelik Stratejik Bir Bakış' ve 'Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları' konulu seminer düzenlendi.

KAYSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, son yıllarda döviz kurlarında, faiz oranlarında ve menkul kıymetlerdeki dalgalanmaların işletmeleri doğrudan etkilediğini belirterek, firmaların dış kaynaklı nedenlerden ortaya çıkan bu tür faktörlerden dolayı bir takım finansal risklerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Firmaların maruz kaldıkları finansal riskleri, döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riski olarak sıralayan Doğan, “Geçmişte, işletme dışı faktörlerden kaynaklanan bu hareketlerin şirket yönetiminin kontrolünde olmadığı düşünülürdü. Günümüzde ise işletme yönetiminin bu riskleri tanımlaması ve çeşitli araçlar ve yöntemlerle bunları yönetebilmesi mümkün hale gelmiştir. Aslında günümüzde sıkıntıların doğru bir finans yönetimi ile aşılabildiğini gördük” dedi.

Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde finansal risk yönetim araçları olarak türev ürünlerin kullanımının arttığına dikkat çeken Doğan, ülkemizde ise bu alandaki düzenlemeler ve uygulamaların son yıllarda hız kazandığı söyledi. Tüm bu konular hakkında bilgilendirme seminerinin firmalara faydalı olacağını düşündüklerini belirterek, bundan sonrada KAYSO üyelerine yönelik güncel konular hakkında çeşitli eğitim ve seminerler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Daha sonra kürsüye gelen DNG Danışmanlık ekonomistlerinden Fatih Keresteci sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi. Şirketlerin finansal dalgalanmalara karşı hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Keresteci, “Şirketlerimizi olası bir finansal dalgalanmaya karşı hazırlayabilirsek, orta ve uzun vadede dünyadaki yaşanan ekonomik krizlere karşı firmalarımızı daha korunaklı hale getirebiliriz” dedi.

Dünyadaki ve Türkiye’de ki ekonomik gelişmeler hakkında detaylı bilgiler veren Keresteci, tüm bu gelişmeler doğrultusunda şirketlerin alması gereken önlemleri sunum eşliğinde katılımcılar aktardı. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

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