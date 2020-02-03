Analig seçmesi sona erdi

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliğinin 20192020 yılı faaliyet programında yer alan Analig Karate İl Seçmesi müsabakaları sona erdi.

Pazar günü Atatürk Spor Salonunda birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalar minik ve yıldız kategorilerinde yapıldı.

4 kulüpten 33 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 2223 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

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