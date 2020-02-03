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"Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz"

İHA

Hacılar ilçesinde, İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" projesi tamamlandı. Projeye katılan 175 öğrenci ödüllendirildi.

"Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz"

Hacılar ilçesinde, İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz" projesi tamamlandı. Projeye katılan 175 öğrenci ödüllendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen “Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz" projesi kapsamında Hacılar’daki camilerde din görevlileri tarafından çocuklara verilen Kur'anı Kerim ve dini bilgiler eğitiminin kapanış programı Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı okunması ve Kur’anı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından yarıyıl tatilinde düzenlenen programa katılan yaklaşık 175 öğrencinin camilerdeki etkinliklere ve eğitimlere katıldığını söyledi. Ay sözlerini şöyle sürdürdü;
“Genç demek Farsça’da hazine manasına gelmektedir. Bu hazinenin keşfi, bu hazinenin ortaya çıkartılması her birimizin yani büyüklerin sorumluluğunda ve uhdesindedir. Özellikle ailede başlayan eğitim süreci okullarımızda, camilerimizde devam etmektedir. Onların sağlam bir milli bilince, sağlam bir maneviyata sahip olmalarıyla yarınlara en güzel şekilde hazırlanması her birimizin asli vazifesidir. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatili boyunca çocuklarımıza emek sarf eden değerli din görevlisi çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı en güzel bir şekilde yetiştirmeyi onlara rehberlik etmeyi onları yarınlara hazırlamayı yüce Allah’tan temenni ediyorum.”
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yaptığı konuşmada “Müftü Hocamın dediği gibi hazine anlamına gelen gençlerimize, çocuklarımıza Allah’ın izniyle ülkemizi çok daha güçlü, çok daha kuvvetli kılacak yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza bu etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza her türlü desteği verdiğiniz içinde siz ailelere teşekkür ediyorum. ‘Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz’ bu güzel slogan içinde teşekkür ediyorum. Namazla buluşan insan Allah’ın izniyle her türlü kötülüklerden uzak olur. Geleceğe güvenle bakar. Geçmişini saygıyla yad eder. Geçmişten edindiklerini de geleceğe inşallah güvenle taşıyacaktır. Yavrularımızı inşallah namazla, ibadetle buluşturup geleceğin teminatı adına geleceğimiz adına bizleri çok daha umutlandırıyorsunuz. Allah sizlerden de razı olsun. İnşallah yavrularımız yarıyıl tatili sonrasında da namazlarına devam etsinler. İbadetlerine devam etsinler. İnşallah daha güçlü yarınları hep birlikte Cenabı Hak nasip etsin. İçinde bulunduğumuz ortamda da çalışmanın, dinin, ibadetin, milli ve yerli olmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu bilinçle de çalışmalarımıza devam edelim.” İfadelerini kullandı.
"Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesinin kapanış programında sinevizyon gösterimi, ilahiler, hadis oratoryosu ve şiir dinletisinin ardından projeye katılan 175 öğrenciye ödülleri verildi.

KAYSERİ

31 Ocak 2020 Cuma

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