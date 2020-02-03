Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Kayseri'de tren garında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan tren garında meydana gelen olayda, amca ve yeğen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.K. bacağından bıçaklanarak yaralandı. O.K. sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. O.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:08

YATSI 19:26

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