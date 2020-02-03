Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava dolayısıyla vatandaşları uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava dolayısıyla vatandaşları uyardı

İHA

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hafta ortasında Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar, soğuk hava ve yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, hafta ortasında Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli rüzgar, soğuk hava ve yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Yurdumuzun Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz sorumluluk sahasında yer alan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli rüzgarın Perşembe akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (7090 Km/saat) eseceği bekleniyor. Perşembe günü, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde sabah saatlerinde hafif olarak başlayacak olan kar yağışlarının öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Cuma günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Yurdumuzun Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği ve yağışların bölgemiz genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölgemiz genelinde hissedilir derecede (1015 oC derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesine; yoğun kar yağışı nedeniyle ise oluşabilecek ulaşımda aksamalar, don ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur. Yağışlı sistemin Pazar (09.02.2020) günü yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor”

KAYSERİ

03 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi’de Hayrettin Karaca Parkı açıldı
YEREL HABERLER Melikgazi’de Hayrettin Karaca Parkı açıldı
Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Camiye gitmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü bulundu Kayseri'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Camiye gitmeyince arkadaşları şüphelendi, evinde ölü ...
Kayseri'de ev yangını, dumandan zehirlenen 2 kardeş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de ev yangını, dumandan zehirlenen 2 kardeş ...
Funda Taşkın Bisiklet Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Funda Taşkın Bisiklet Türkiye Şampiyonu
"Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz"
YEREL HABERLER "Camiye koşuyoruz, namazla buluşuyoruz"
Analig seçmesi sona erdi
YEREL HABERLER Analig seçmesi sona erdi
Kocasinan'da bir günde 20 çift mutlu yuvaların temelini attı
YEREL HABERLER Kocasinan'da bir günde 20 çift mutlu yuvaların ...
KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve Uygulamaları Konulu Seminer
YEREL HABERLER KAYSO’da Şirketlere Yönelik Finansal Risk Yönetimi ve ...
Erciyes Tourism Investment Forum'da yatırımcılarla buluştu
YEREL HABERLER Erciyes Tourism Investment Forum'da yatırımcılarla ...
Talaslı çocuklar tatili 'Akıl Oyunları' ile değerlendirdi
YEREL HABERLER Talaslı çocuklar tatili 'Akıl Oyunları' ile ...
Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı
YEREL HABERLER Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı
Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji Play-Off'ta
"Soba, şofben ve kombi zehirlenmelerine dikkat"
YEREL HABERLER "Soba, şofben ve kombi zehirlenmelerine dikkat"
Kayseri’de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri’de karbonmonoksit gazından 8 kişi zehirlendi
Hizmet-iş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Hizmet-iş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanlarıyla bir ...
Büyükşehir'in tiyatrosuna 3 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in tiyatrosuna 3 bin ziyaretçi
Öldürülen Gürcistan uyruklu kadının cenazesi, ülkesine götürüldü
YEREL HABERLER Öldürülen Gürcistan uyruklu kadının cenazesi, ...
Murat Eskici, sporcular ile antrenmanda buluştu
YEREL HABERLER Murat Eskici, sporcular ile antrenmanda buluştu
Özhaseki, Talas’ta müzik okulunu gezdi
YEREL HABERLER Özhaseki, Talas’ta müzik okulunu gezdi
Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
YEREL HABERLER Kayserili atletler Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ...
"Paraları çıkart, yoksa patlatırım" Kayseri'de benzin istasyonunun soyulması güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" Kayseri'de benzin ...
Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası Erciyes A.Ş. çalışanları ile bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X