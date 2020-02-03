KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti

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KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi, sömestr tatilinin son haftasında 2 gün boyunca Spor A.Ş işbirliği ile ‘Sağlık İçin Hareket Et’ etkinliği gerçekleştirdi.

KAYSERmall’da 12 Şubat tarihlerinde saat 14:00’da başlayan tüm yaş grupları için birbirinden eğlenceli etkinlikler, diyetisyen, fizyospor danışma alanları, vücut analizi ve ödüllü yarışmalar yapıldı. Etkinlik boyunca birçok branşta spor eğitim paketleri hediye edildi.

KAYSERmall Outlet Alışveriş ve Eğlence Merkezi Müdürü Mustafa Gökdemir, “Miniklerimiz aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı ve okul öncesi güzel enerji depoladık. Halkımızın göstermiş olduğu ilgi için teşekkür ederiz, etkinliklerimiz hız kesmeden yıl boyunca devam edecektir” dedi.

KAYSERİ 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:08

YATSI 19:26

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