Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.
Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı.
Renktaşı ile 20162017 sezonunda Kayseri'de oynadığı maçta 11 berabere kalan ve deplasmanda 21 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu. Bu sezon ligin ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakayı 32 kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 41 mağlup oldu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.
Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:
2019/2020 GalatasarayKayserispor 41
2019/2020 KayserisporGalatasaray 23
2018/2019 GalatasarayKayserispor 31
2018/2019 KayserisporGalatasaray 03
2017/2018 KayserisporGalatasaray 13
2017/2018 GalatasarayKayserispor 41
KAYSERİ
04 Şubat 2020 Salı
- İMSAK 06:11
- GÜNEŞ 07:35
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 15:44
- AKŞAM 18:09
- YATSI 19:27