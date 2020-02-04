Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray ile ligde oynadığı son 6 maçta puan alamadı.

Süper Lig'in 20.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 6 maçta puan alamadı.

Renktaşı ile 20162017 sezonunda Kayseri'de oynadığı maçta 11 berabere kalan ve deplasmanda 21 kazanan Hes Kablo Kayserispor, o günden bugüne oynadığı 6 maçta da mağlup oldu. Bu sezon ligin ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakayı 32 kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 41 mağlup oldu. Son 6 maçta rakibine 6 gol atabilen Kayserispor, kalesinde ise 20 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan son 6 müsabaka ve sonuçları şöyle:

2019/2020 GalatasarayKayserispor 41

2019/2020 KayserisporGalatasaray 23

2018/2019 GalatasarayKayserispor 31

2018/2019 KayserisporGalatasaray 03

2017/2018 KayserisporGalatasaray 13

2017/2018 GalatasarayKayserispor 41

KAYSERİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:27

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