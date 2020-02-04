Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı

İHA

Talas Belediyesi tarafından Türkiye'nin önde gelen geleneksel sanat ustalarına Talas'ın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı. 1 Şubat günü görkemli bir organizasyonla açılışı gerçekleştirilen Sanat Galerisi'nde eserleri sergilenen ve aralarında Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Mozaik Sanatçısı Eyçem Ezengin, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil gibi usta isimlere Talas'ın tarihi mekânları tanıtıldı.

Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı

Talas Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen geleneksel sanat ustalarına Talas’ın tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı. 1 Şubat günü görkemli bir organizasyonla açılışı gerçekleştirilen Sanat Galerisi’nde eserleri sergilenen ve aralarında Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, Mozaik Sanatçısı Eyçem Ezengin, Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil gibi usta isimlere Talas’ın tarihi mekânları tanıtıldı.
Alanında usta sanatçılara Talas’ın tarihi güzellikleri ve mimari özellikleri tanıtıldı. Başta Yaman Dede Konağı, Ali Saip Paşa Caddesi ve Harman Mahallesi olmak üzere Talas’ın birçok turistik ve tarihi mekânını tanıma imkânı bulan sanatçılar Talas’ın özellikle sanatsal ve tarihi açıdan önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.
Talas’ın tarihi dokusunun güzelliğine ve insanı saran bir yapısı olduğunun altını çizen Meyçem Ezengin, Talas’ın bu özelliği karşısında büyülendiğini ifade ederek Talas’ta yer alan mahzenlerin, yeraltı şehirlerinin ve tarihi yapılarının insanı saran bir yanı bulunduğunu söyledi. Sanat Galerisi ile ilgili olarak da konuşan Ezengin, Sanat Galerisi’ni değerli kılan bir diğer yanının bin 500 yıllık bir dini yapıda gerçekleşmiş olduğunu ifade etti. Talas’ın sanat şehri olmaya başladığının altını çizen Meyçem Ezengin, “Başkanımızın sayesinde Talas bir kültür sanat şehri oldu ve olmaya devam ediyor.” dedi.
“TALAS MUHTEŞEM BİR İLÇE”
Talas’ın tarih kokan bir yer olduğunu kaydeden Cam Sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, “Talas, Kayseri’nin muhteşem tarihi olan bir ilçesi.” ifadelerini kullandı. Talas Belediyesi’nin ilçenin tarihi yapısını korumakta başarılı olduğuna değinen Bakiri, “Belediye olarak da mimariye ve tarihe çok güzel katkıları olan çalışmalar yapılmış. İlçeyi dolaşınca farklı bir mekana ve tarihe geçmiş gibi oluyorsunuz. 21. yüzyılda güzel korunmuş ve korunmaya devam edeceğine de inandığımız bir ilçe. Farklı dinlerden de izlerin olduğu, farklı toplumların iç içe yaşadığı bir ilçe.” şeklinde konuştu. Talas’ı gezmekten mutlu olduğunu söyleyen Bakiri, belediyenin bilgilendirici bir gezi gerçekleştirdiğini ve herkesin ilçeyi ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.
Talas’ın mimari ve tarihi dokusuna hayran olduğunu vurgulayan Cilt Sanatçısı Melike Kazaz, gezi esnasında çok iyi ağırlandıklarını ve tarihi geçmişini insan hissettiren bir yer olduğunu ifade etti.
“SANAT GALERİSİ İŞARET FİŞEĞİ OLACAK”
Medeniyet inşasının önemine vurgu yapan Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil, gelecek kuşaklara medeniyet kurabilmenin sanat ve kültürle olacağını ifade ederek bunun yapay kültürle değil, bu topraklara ait sanatlarla olacağını belirtti. Sanat noktasında uluslararası olabilmenin öneminden söz eden Barutçugil, şunları söyledi: “Burada muhteşem bir Sanat Galerisi’nin açılışına şahit olduk. Türkiye uluslararası olmak istiyor ama uluslararası olmanın ilk adımı ulusal olmaktır. Ulusallaşmayı sağlayacak bu ananevi sanatlara destek veren Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”
Talas’ı ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan Mimar Seda Özgen Bilgili ise Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Sanat Galerisi ile çok güzel bir projeye imza attığına değinerek düşündüklerinden daha iyi bir çalışma gördüklerini ifade etti. Sanat Galeri’sinin Talas’ta sanatın önünü açan bir işaret fişeği olacağını söyleyen Bilgili, galerinin bir buluşma alanı ve umut ışığı olacağını belirtti.
Sanat sergisine değinen Ebru Sanatçısı Sema Balkaya Öksüz de, “Belediyemizin düzenlediği sergi faaliyetinden çok memnun kaldık. Özellikle tarihi mekanın restore edilip bu tür bir sergiyle açılması da çok hoş oldu.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, ...
Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi
Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu
YEREL HABERLER Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu
İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor İkiz taekwondocular doğum günlerini ter döktükleri minderde kutladı
YEREL HABERLER İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor İkiz ...
Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli
Bamya fiyatları cep yakıyor Kayseri’de 1. sınıf kuru bamya 220 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Bamya fiyatları cep yakıyor Kayseri’de 1. sınıf kuru ...
Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi altına alındı Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan: “Kış aylarında yırtıcı hayvanların şehirlere inmemeleri için bir milli politika uygulanabilir”
YEREL HABERLER Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi ...
Develi Belediyesi’nden voleybolda bir başarı daha
YEREL HABERLER Develi Belediyesi’nden voleybolda bir başarı daha
Başkan Çolakbayrakdar, kardeş belediye başkanını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, kardeş belediye başkanını ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
Melikgazi’de Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Melikgazi’de Şubat Ayı Meclis Toplantısı ...
Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını ...
Diego Angelo ilk maçına çıktı Diego: Önümüzdeki 5 kritik maç var
YEREL HABERLER Diego Angelo ilk maçına çıktı Diego: Önümüzdeki 5 ...
Kayserispor 6.kez 4 gol yedi
YEREL HABERLER Kayserispor 6.kez 4 gol yedi
Kayserispor Aymen'in sözleşmesini dondurdu Kayserispor'da 14 yabancı oyuncu var
YEREL HABERLER Kayserispor Aymen'in sözleşmesini ...
Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli
Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
Hurdacı, metruk binada ölü bulundu
YEREL HABERLER Hurdacı, metruk binada ölü bulundu
Kocasinan Meclisi, huzur hakkını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Kocasinan Meclisi, huzur hakkını depremzedelere ...
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'yi anma ve anlama programı düzenlendi
YEREL HABERLER Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'yi anma ve anlama ...
KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti
YEREL HABERLER KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti
Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava dolayısıyla vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava ...
Melikgazi’de Hayrettin Karaca Parkı açıldı
YEREL HABERLER Melikgazi’de Hayrettin Karaca Parkı açıldı
Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X