Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Şampiyonu Oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Şampiyonu Oldu

İHA

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu 70 kiloda 13 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minik Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Ayrıca Kocasinan sporcusu 60 kiloda 14 yaşındaki Yağmur Tayyar, Yıldız Kadınlar müsabakasında ve Kayseri'nin oyuncusu 54 kiloda Rabia Polat, Üst Minik Kadınlar müsabakasında üçüncü oldular ve bronz madalya kazandılar.

Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu 70 kiloda 13 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minik Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Ayrıca Kocasinan sporcusu 60 kiloda 14 yaşındaki Yağmur Tayyar, Yıldız Kadınlar müsabakasında ve Kayseri’nin oyuncusu 54 kiloda Rabia Polat, Üst Minik Kadınlar müsabakasında üçüncü oldular ve bronz madalya kazandılar.
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar, Çankırı’da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi gururlandırdı. 70 kiloda Türkiye ve Kayseri Şampiyonu ile Avrupa dördüncüsü olan Milli Sporcu Hikmet Gül Türkmen (13), Üst Minik Kadınlar müsabakalarında yine Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 60 kiloda Türkiye ikincisi ve Kayseri Şampiyonu olan boks sporcusu Yağmur Tayyar (14) ise Yıldız Kadınlar müsabakasında üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Üst Minik Kadınlar müsabakasında Kayseri’yi temsil eden 54 kiloda Rabia Polat ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.
Spor Kulübünün sporcularının başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Sporcularımızı ve Boks Antrenörümüz Fatih Töme hocamızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise “Bizlere daha konforlu imkanlar sağlayarak daha sağlıklı bir ortamda spor yapmamıza vesile olan ve her zaman sporcuların yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz. İnşallah sporcularımız daha nice başarılar elde ederek, bizleri gururlandıracağına inancım sonsuz. Amacımız; Milli takım kadrosunda yer alacak sporcular yetiştirmektir.” diye konuştu.
Şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar’ın ve Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular da desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

KAYSERİ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı
YEREL HABERLER Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı
Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi
Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu
YEREL HABERLER Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu
İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor İkiz taekwondocular doğum günlerini ter döktükleri minderde kutladı
YEREL HABERLER İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor İkiz ...
Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli
Bamya fiyatları cep yakıyor Kayseri’de 1. sınıf kuru bamya 220 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Bamya fiyatları cep yakıyor Kayseri’de 1. sınıf kuru ...
Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi altına alındı Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan: “Kış aylarında yırtıcı hayvanların şehirlere inmemeleri için bir milli politika uygulanabilir”
YEREL HABERLER Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi ...
Develi Belediyesi’nden voleybolda bir başarı daha
YEREL HABERLER Develi Belediyesi’nden voleybolda bir başarı daha
Başkan Çolakbayrakdar, kardeş belediye başkanını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, kardeş belediye başkanını ...
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti
Melikgazi’de Şubat Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Melikgazi’de Şubat Ayı Meclis Toplantısı ...
Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını ...
Diego Angelo ilk maçına çıktı Diego: Önümüzdeki 5 kritik maç var
YEREL HABERLER Diego Angelo ilk maçına çıktı Diego: Önümüzdeki 5 ...
Kayserispor 6.kez 4 gol yedi
YEREL HABERLER Kayserispor 6.kez 4 gol yedi
Kayserispor Aymen'in sözleşmesini dondurdu Kayserispor'da 14 yabancı oyuncu var
YEREL HABERLER Kayserispor Aymen'in sözleşmesini ...
Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Pınarbaşı ilçesinde eğitime kar engeli
Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor 6 maçtır puan alamıyor
Hurdacı, metruk binada ölü bulundu
YEREL HABERLER Hurdacı, metruk binada ölü bulundu
Kocasinan Meclisi, huzur hakkını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Kocasinan Meclisi, huzur hakkını depremzedelere ...
Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'yi anma ve anlama programı düzenlendi
YEREL HABERLER Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'yi anma ve anlama ...
KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti
YEREL HABERLER KAYSERmall müşterileri sağlık için hareket etti
Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava dolayısıyla vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Meteoroloji hafta ortasında gelecek soğuk hava ...
Melikgazi’de Hayrettin Karaca Parkı açıldı
YEREL HABERLER Melikgazi’de Hayrettin Karaca Parkı açıldı
Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tren garında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X