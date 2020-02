Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu 70 kiloda 13 yaşındaki Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Üst Minik Kadınlar müsabakalarında Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Ayrıca Kocasinan sporcusu 60 kiloda 14 yaşındaki Yağmur Tayyar, Yıldız Kadınlar müsabakasında ve Kayseri’nin oyuncusu 54 kiloda Rabia Polat, Üst Minik Kadınlar müsabakasında üçüncü oldular ve bronz madalya kazandılar.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Hikmet Gül Türkmen ve Yağmur Tayyar, Çankırı’da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi gururlandırdı. 70 kiloda Türkiye ve Kayseri Şampiyonu ile Avrupa dördüncüsü olan Milli Sporcu Hikmet Gül Türkmen (13), Üst Minik Kadınlar müsabakalarında yine Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 60 kiloda Türkiye ikincisi ve Kayseri Şampiyonu olan boks sporcusu Yağmur Tayyar (14) ise Yıldız Kadınlar müsabakasında üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Üst Minik Kadınlar müsabakasında Kayseri’yi temsil eden 54 kiloda Rabia Polat ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Spor Kulübünün sporcularının başarısını değerlendiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Sporcularımızı ve Boks Antrenörümüz Fatih Töme hocamızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise “Bizlere daha konforlu imkanlar sağlayarak daha sağlıklı bir ortamda spor yapmamıza vesile olan ve her zaman sporcuların yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyoruz. İnşallah sporcularımız daha nice başarılar elde ederek, bizleri gururlandıracağına inancım sonsuz. Amacımız; Milli takım kadrosunda yer alacak sporcular yetiştirmektir.” diye konuştu.

Şampiyonlukta Başkan Çolakbayrakdar’ın ve Kocasinan Belediyesi’nin büyük bir payı olduğunu söyleyen sporcular da desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

KAYSERİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.