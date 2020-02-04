Develi'de 1 kişinin öldüğü kazanın davasında karar

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasının duruşmasında karar açıklandı. Yapılan yargılamada asli kusurlu olarak sayılan kamyon sürücüsüne, 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza 18 bin 200 TL adli para cezasına çevrildi.



Olay

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Feneseyukar mahallesi Hadibey caddesi üzerinde 2018 yılının Aralık ayında meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Ç. yönetimindeki 38 TE 247 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Mikail G.'nin kullandığı 38 PA 083 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan Mustafa Ç. hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Ç. ile birlikte 1 kişi daha yaralandı. Kazada, çevrede bulunan otomobillerde hasar gördü.

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, kamyonetin sürücüsü tutuksuz sanık Mikail G., tanıklar ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Mikail G.

suçsuz olduğunu, tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuksuz sanık Mikail G.'yi asli kusurlu sayarak, 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Verilen bu ceza 18 bin 200 TL adli para cezasına çevrildi.

KAYSERİ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:11

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