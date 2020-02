KANKA, Mecliste Çocuk Kemiği İliği Nakli Merkezi'ni anlattı

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü, Melikgazi Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda Kayseri’de yapımı devam eden Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi hakkında bilgi verdi.

Hastane ve kansere karşı geliştirilen tedaviler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Musa Karakükçü, “Kanserli çocuklarımızın tedavisi için KANKA Derneğimiz ile mücadele ediyoruz. Derneğimiz hastalarımıza ve ailelerine her konuda destek oluyor. Melikgazi Belediyemiz ilk destekler Melikgazi Belediyesi’nden geldi. Bu konuda öncü oldu. Melikgazi Belediyesinin katkılarıyla hastalarımızın odaları tek kişilik oldu. Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi şuan da Türkiye’de en iyi şartlarda tedavi edilen hastanelerden bir tanesi. Yeni hastanemiz bittiğinde Türkiye’nin gen tedavisini yaptığımız bir yer olacak inşallah. Bu merkezimiz Türkiye’de çocuk kanser var dendiğinde akla gelen merkezlerden olsun istiyoruz. Türkiye’nin her yerinden hastanemize nakil için hastalarımız geliyor. İnşallah eli birliği ile bu hasta çocuklarımıza yardım edebiliriz. Ve yeni hastanemizle beraber daha fazla çocuğa nakil şansı verebiliriz” diye konuştu.

İnşaatı devam eden hastanenin kısa zamanda tamamlanmasını dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediye olarak toplumsal sorumluluk ve kişi sağlığına verdiğimiz önemi her alanda söylüyoruz. Kansere Karşı Birlikte Derneği’ne belediye olarak maddi yarımda bulunacağız. Almış olduğumuz bu kararı da meclis üyelerimiz ile oybirliği ile kabul ettik. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü maddi ve manevi desteğimiz devam edecek” dedi.

