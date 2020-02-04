Başkan Büyükkılıç: “Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif veriyor” KSMMMO seminerinde Elazığ için hayır panayırı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Büyükkılıç: “Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif ...

İHA

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen 'Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları' eğitimi kapsamında düzenlenen seminerde, Elazığ deprem bölgesine bağış için hayır panayırı yapıldı. Eğitim programına Katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmasında, "Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif veriyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç: “Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif veriyor” KSMMMO seminerinde Elazığ için hayır panayırı düzenlendi

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen ‘Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları’ eğitimi kapsamında düzenlenen seminerde, Elazığ deprem bölgesine bağış için hayır panayırı yapıldı. Eğitim programına Katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmasında, “Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif veriyor” dedi.
Düzenlenen seminere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, seminerde sunum yapmak için Vakıfbank Genel Müdürlüğünden gelen Şerife Ertuğrul ve üyeler katıldı.
Eğitimlerine ara vermeden devam edeceklerini ve bu şekilde gelişime katkı sağlayacaklarını söyleyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, “Bizler mesleğimizin kurumsal bir kimlik kazanması için, eğitimlerimize ara vermeden devam etmekteyiz. Odamızda haftanın her günü eğitimler düzenlenmekte ve staj başlama bitirme gibi etkinlikleri ara vermeden devam ettiriyoruz. Şu anda da bir eğitimle buradayız ve bu eğitimi anlamlı kılan, sizlerin bu salonu doldurmuş olmanız. Önem verdiğimiz bütün projeleri 6 ay gibi kısa bir zamanda hayata geçirdik, sözümüzü tutuyoruz ve tutmaya da devam ediyoruz. Odamızda ileri düzey excel kursumuzu bitirdik ve yarın da diğer grup başlayacak. Diğer bütün çalışmalarımız ve kurslarımız devam edecek bu şekilde” dedi.
Öğrenmek ve öğretmenin ötesinde sosyal anlamda başarılı etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ya öğrenen ol, ya öğreten ol ilkesinden öte sosyal ve kültürel yönümüzü değiştirerek, kendimizle ve toplumla barışık olmak adına çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz. Buralar sizlerle bir anlam kazanır yoksa Kayseri’de geçmişte salon bulamazdık ama buraların değerlendirilerek dolup taşması bizleri sevindiriyor. Her şeyden önce sağduyulu bir başkanımız ve ekibi ile aidiyet duygusunu geliştirmek hepimiz için önemli. Bu açıdan Böyle etkinlikleri sıradan olaylar olarak görmemek lazım. Birçok alanda da çok önemli yeri olduğunu da söylemeye bile gerek duymuyorum. Burada çok güzel bir hayır çarşısı açılmış ve son dönemde yaşadığımız Elazığ depremine katkıda bulunmak çok güzel bir duygu. Allah herkesten razı olsun. Birliğin ve beraberliğin bir simgesi olarak, karınca kararınca bağışların yapıldığını görünce ayrı bir keyiflendim çünkü ben gidip gördüm ve eğer planlamada olursa yeniden gideceğiz. Her zaman için insanların sevincini ve sıkıntısını paylaşmak, herkesin asli görevi olmalıdır. Biz bu anlamda Kayserimizin ayrı bir yeri olduğunun da farkındayız”
Konuşmaların ardından Vakıfbank Genel Müdürlüğü katılımcısı Şerife Ertuğrul oda üyelerine ‘Vergi Tahsilatları’ sunumu yaptı.

KAYSERİ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bünyan'da ücretsiz kanser taraması yapılıyor
YEREL HABERLER Bünyan'da ücretsiz kanser taraması yapılıyor
Başkan Palancıoğlu Türkiye Şampiyonu Funda Taşkın’ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu Türkiye Şampiyonu Funda Taşkın’ı ...
Ömer Bayram'ın acı günü
YEREL HABERLER Ömer Bayram'ın acı günü
“Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir"
YEREL HABERLER “Bizim en büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir"
ERÜ’de “2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” Sona Erdi
YEREL HABERLER ERÜ’de “2. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı” Sona ...
1 işçinin öldüğü madendeki göçük davasında sanıklara hapis cezası
YEREL HABERLER 1 işçinin öldüğü madendeki göçük davasında sanıklara ...
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada sürücüye 18 bin lira ceza
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada ...
Yılın ilk sözleşmesi Yeşilhisar Belediyesi'nden
YEREL HABERLER Yılın ilk sözleşmesi Yeşilhisar Belediyesi'nden
KANKA, Mecliste Çocuk Kemiği İliği Nakli Merkezi'ni anlattı
YEREL HABERLER KANKA, Mecliste Çocuk Kemiği İliği Nakli Merkezi'ni ...
"Başkan Yalçın Talas'a güzel eserler bırakıyor"
YEREL HABERLER "Başkan Yalçın Talas'a güzel eserler bırakıyor"
Kayseri'de tutuklu 4 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi Tutuklu sanık: "DEAŞ insanları boğazlayınca Amerika'ya hizmet ettiğini anladım"
YEREL HABERLER Kayseri'de tutuklu 4 DEAŞ sanığının yargılanmasına ...
Bünyan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bünyan'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Develi'de 1 kişinin öldüğü kazanın davasında karar
YEREL HABERLER Develi'de 1 kişinin öldüğü kazanın davasında karar
Büyükşehir’de 7,5 saatlik yatırım toplantısı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de 7,5 saatlik yatırım toplantısı
Başkan Büyükkılıç: “Kayseri hoşgörünün merkezidir” AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Pertzinidou, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Kayseri hoşgörünün merkezidir” AB ...
Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Türkiye Şampiyonu Oldu
YEREL HABERLER Kocasinan'ın boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, ...
Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı
YEREL HABERLER Usta isimlere Talas'ın tarihi mekanları tanıtıldı
Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi
YEREL HABERLER Başkan Öztürk belediye üretim atölyesini gezdi
Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu
YEREL HABERLER Soğuk havada Sultan Sazlığı'ndaki göl buz tuttu
İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor İkiz taekwondocular doğum günlerini ter döktükleri minderde kutladı
YEREL HABERLER İkiz taekwondocular minderde başarıya doymuyor İkiz ...
Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Pınarbaşı'nda eğitime kar engeli
Bamya fiyatları cep yakıyor Kayseri’de 1. sınıf kuru bamya 220 TL’den satılıyor
YEREL HABERLER Bamya fiyatları cep yakıyor Kayseri’de 1. sınıf kuru ...
Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi altına alındı Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan: “Kış aylarında yırtıcı hayvanların şehirlere inmemeleri için bir milli politika uygulanabilir”
YEREL HABERLER Kurt saldırısında ağır yaralanan kangal köpeği tedavi ...
Develi Belediyesi’nden voleybolda bir başarı daha
YEREL HABERLER Develi Belediyesi’nden voleybolda bir başarı daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X