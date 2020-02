Başkan Büyükkılıç: “Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif veriyor” KSMMMO seminerinde Elazığ için hayır panayırı düzenlendi

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen ‘Güncel Vergi ve Muhasebe Uygulamaları’ eğitimi kapsamında düzenlenen seminerde, Elazığ deprem bölgesine bağış için hayır panayırı yapıldı. Eğitim programına Katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmasında, “Kayserimizde beraberlik içerisinde hayır yapılması ayrı bir keyif veriyor” dedi.

Düzenlenen seminere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, seminerde sunum yapmak için Vakıfbank Genel Müdürlüğünden gelen Şerife Ertuğrul ve üyeler katıldı.

Eğitimlerine ara vermeden devam edeceklerini ve bu şekilde gelişime katkı sağlayacaklarını söyleyen KSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, “Bizler mesleğimizin kurumsal bir kimlik kazanması için, eğitimlerimize ara vermeden devam etmekteyiz. Odamızda haftanın her günü eğitimler düzenlenmekte ve staj başlama bitirme gibi etkinlikleri ara vermeden devam ettiriyoruz. Şu anda da bir eğitimle buradayız ve bu eğitimi anlamlı kılan, sizlerin bu salonu doldurmuş olmanız. Önem verdiğimiz bütün projeleri 6 ay gibi kısa bir zamanda hayata geçirdik, sözümüzü tutuyoruz ve tutmaya da devam ediyoruz. Odamızda ileri düzey excel kursumuzu bitirdik ve yarın da diğer grup başlayacak. Diğer bütün çalışmalarımız ve kurslarımız devam edecek bu şekilde” dedi.

Öğrenmek ve öğretmenin ötesinde sosyal anlamda başarılı etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ya öğrenen ol, ya öğreten ol ilkesinden öte sosyal ve kültürel yönümüzü değiştirerek, kendimizle ve toplumla barışık olmak adına çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz. Buralar sizlerle bir anlam kazanır yoksa Kayseri’de geçmişte salon bulamazdık ama buraların değerlendirilerek dolup taşması bizleri sevindiriyor. Her şeyden önce sağduyulu bir başkanımız ve ekibi ile aidiyet duygusunu geliştirmek hepimiz için önemli. Bu açıdan Böyle etkinlikleri sıradan olaylar olarak görmemek lazım. Birçok alanda da çok önemli yeri olduğunu da söylemeye bile gerek duymuyorum. Burada çok güzel bir hayır çarşısı açılmış ve son dönemde yaşadığımız Elazığ depremine katkıda bulunmak çok güzel bir duygu. Allah herkesten razı olsun. Birliğin ve beraberliğin bir simgesi olarak, karınca kararınca bağışların yapıldığını görünce ayrı bir keyiflendim çünkü ben gidip gördüm ve eğer planlamada olursa yeniden gideceğiz. Her zaman için insanların sevincini ve sıkıntısını paylaşmak, herkesin asli görevi olmalıdır. Biz bu anlamda Kayserimizin ayrı bir yeri olduğunun da farkındayız”

Konuşmaların ardından Vakıfbank Genel Müdürlüğü katılımcısı Şerife Ertuğrul oda üyelerine ‘Vergi Tahsilatları’ sunumu yaptı.

