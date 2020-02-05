Jandarma evin bodrumunda kazı yapan şahsı yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda evinin bodrumunda kaçak kazı yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince A.K.'nin, evinin bodrum katında izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli ile birlikte 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti ve 2 adet balyoz ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.