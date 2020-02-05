Büyükşehir Ulaşım A.Ş’de Toplu Sözleşme sevinci

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Taşıma İş Sendikası arasında yürütülen ve bin 150 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışanların memnuniyetinin Kayseri halkına yansıyacağını belirtti ve toplu sözleşmenin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Taşıma İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinin imza töreni Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. İmza töreninde konuşan Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, toplu sözleşmeyle özellikle sosyal yardımları artırdıklarını ve çalışanların yanında olduklarını hissettirmeyi başardıklarını söyledi. Toplu sözleşmeyle çalışanlara bir maaş ikramiyenin de sağlandığını ifade eden Gündoğdu, “Çalışanlarımızla birlikte şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha özverili bir şekilde vatandaşlarımızın memnuniyetini artırma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

İmza törenine katılan Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay da çalışanların ve işletmenin hak ve menfaatlerini gözeterek güzel bir toplu iş sözleşme imzaladıklarını söyledi. Ayda 12 milyon yolcunun taşındığı bir şehre hizmet etmenin kolay olmadığını dile getiren Toruntay, “Ama biz inanıyoruz ki Başkanımızı ve Kayseri halkını memnun etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Kayseri halkına sevdalı ve hizmet etme aşkı taşıyan Belediye Başkanımız var. Biz de yapılacak yatırım ve hizmetlere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında toplu sözleşmenin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Çalışanların memnuniyetinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sizler memnun olursanız hizmet verdiğimiz kardeşlerimizi de memnun edersiniz” diye konuştu. İnsanların hayırlısı insanlara hizmetkar olanıdır anlayışıyla çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayserili kardeşlerimizi seviyoruz ve onlara layık olmaya çalışıyoruz” dedi. Konuşmasında aidiyet vurgusu da yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, tüm çalışanlarla birlikte aynı ailenin bireyleri olduklarını söyledi. Ulaşım A.Ş.’nin hizmetlerinden de övgüyle bahseden Başkan Büyükkılıç, “Ulaşım A.Ş. bizim gurur kaynağımız. Yurt içinde ya da yurt dışında yapılan toplantılarda olumlu cümlelerle anılması bizim gurur vesilemiz olmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından Ulaşım A.Ş. ile Öz Taşıma İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. İmzaların atılmasının ardından Ulaşım A.Ş. çalışanları adına Başkan Memduh Büyükkılıç’a çiçek takdim edildi. Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi verdi.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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