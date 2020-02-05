Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı Bilet Fiyatları 50 TL ile 20 TL arası

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor 09 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.30’de Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00’da satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL

Misafir Tribün 25 TL

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.