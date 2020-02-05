Kayserispor-Antalyaspor maçı biletleri satışa çıktı Bilet Fiyatları 50 TL ile 20 TL arası

Hes Kablo Kayserispor ile Antalyaspor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 21.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor 09 Şubat 2020 Pazar günü saat 13.30’de Antalyaspor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün 11.00’da satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.
Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL
Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL
Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL
Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL
Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL
Misafir Tribün 25 TL
KAYSERİ
05 Şubat 2020 Çarşamba
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