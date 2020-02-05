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Atatürk’ün Talas’a geliş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

İHA

Atatürk'ün Talas'a gelişinin 86. yıldönümü anısına Talas Belediyesi ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa konferans düzenlendi. Program kapsamında ayrıca bir de eski Talas ve Kayseri fotoğrafları sergisi açıldı.

Atatürk’ün Talas’a geliş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Atatürk’ün Talas’a gelişinin 86. yıldönümü anısına Talas Belediyesi ve Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa konferans düzenlendi. Program kapsamında ayrıca bir de eski Talas ve Kayseri fotoğrafları sergisi açıldı.
Programın açılış bölümünde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyenin şehrin imarının yanı sıra kültürel ve sosyal değerlerine hizmet etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Halkın müşterek ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara belediye denir. Belediyeler vatandaşının hayatını kolaylaştırır. Belediyelerin tanımı eskiden beri böyledir. Ama son yıllarda artık bu tanımın içerisine sığmıyor. Çünkü işin bir sosyal ve kültürel tarafı var, şehrin de insanlar gibi bir ruhu var. Sadece bedenin ihtiyaçlarının değil ruhun ihtiyaçlarını da karşılaması gerekiyor” dedi.
Talas Belediyesi’nin de bu doğrultuda projeler geliştirdiğine değinen Başkan Yalçın, 1 Şubat tarihinde açılan Sanat Galerisi’ni hatırlatarak, buranın sıradan bir yer olmadığını ve bin 500 yıllık bir mirasın yeniden canlandırılarak yaşatıldığını ifade etti.
Atatürk’ün Kayseri ve Talas’ı ziyaretlerine de değinen Başkan Yalçın, “Atatürk Kayseri’ye 5 kere gelmiş ve Talas’a da uğramış, bu çok anlamlıdır. Talas ‘kadim şehir’ özelliklerini taşıyan bir ilçedir. Burada Ermeni, Rum, Rus ve Türk tebaa hepsi bir arada yaşamış. Bu açıdan burada çok değerli bir miras var. Atatürk de bu açıdan Talas’ı ziyaret etmiş. Ben bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konferansta söz alan Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinde Talas’ı da ziyaret ettiğini fakat bu ziyarete dair bilgi ve belgenin azlığına değinerek bu serginin önemli olduğunun altını çizdi. Erkara şunları söyledi:
“Atatürk 5 Şubat 1934 tarihinde Talas’a kısa bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyareti ile ilgili fazla belge ve bilgi bulunmamaktadır. Çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz bilgi ve belgelerle bu anma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik için bize Belediyenin imkânlarını sunan Başkan Mustafa Yalçın’a ve personellerine teşekkür ediyorum. Fotoğraf koleksiyonunu bizlere açan Faruk Yaman’a teşekkürlerimizi sunarız.”
Tarihçi yazar Mehmet Çayırdağ tarafından gerçekleştirilen konferansta Kayseri için Atatürk ve Atatürk için de Kayseri’nin ne anlam ifade ettiği üzerinde duruldu. Kayseri’nin Atatürk için moral kaynağı olduğunu ifade eden Çayırdağ, “Kayseri’yi Atatürk’ün moral kaynağı olarak değerlendiriyorum. Niye böyle diyorum, çünkü Atatürk Kayseri’ye gelene kadar Amasya Tamimi’ni yayınlamış, Erzurum’a gitmiş, Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti kurulmuş. Mustafa Kemal, halkın kurtuluş mücadelesine desteği var mı bunun ilk denemesini Kayseri’de yapmış. Burada coşkuyla karşılanınca çok büyük moral bulmuş. Atatürk Kayseri’ye toplam 5 kere gelmiş. Bunların en sonuncusu 5 Şubat 1934 ve bu gelişinde Talas’ı da ziyaret etmiş” dedi.

KAYSERİ

05 Şubat 2020 Çarşamba

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