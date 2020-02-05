Sürücünün dikkati faciayı önledi 4 kişinin bulunduğu otomobil alev alev yandı

Kayseri'de içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken yandı. Sürücünün erken fark etmesiyle olayda yaralanan olmazken, otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Sivas bulvarı üzerinde H.D.'nin sürücüsü olduğu 38 AAB 941 plakalı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Otomobilden koku geldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan otomobile müdahale ederken polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Alev alev yanan otomobil, küle dönerken olayda yaralanan olmadı.

Olayı anlatan sürücü H.D., "Anayurt'tan çıktım teyzemlere gidiyordum. Araçta teyzemler de vardı. Işıklarda koku geldi, duman çıkmaya başlayınca sağa çektim. Bir anda alev aldı araba" diye konuştu.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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