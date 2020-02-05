Kayseri'de ziynet eşyası hırsızlığında 4 kişi adliyede

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KAYSERİ'de, girdikleri 2 evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kadın, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan ilçesinde Sanayi ve Kılıçaslan mahallelerinde farklı günlerde iki eve giren şüpheliler, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, evlere girenlerin Merve A. (25), Arzu M. (23), Gamze M. (28) ve Sibel K. (29) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların çaldığı iddia edilen ziynet eşyaları ise bulanamadı. 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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