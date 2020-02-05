Kayseri'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Aralarında, soruşturma kapsamında ihraç edilen 1'er polis ve öğretmenin de olduğu 8 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü.



KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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