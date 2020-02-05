Otomobiliyle çarptığı aracın sürücüsünü öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ'de, trafikte otomobiliyle çarpıp, şarampole yuvarladığı otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'ı (51) daha sonra tabanca ile ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla Burhan Bozdağ'ın (34) tutuklu yargılanmasına başlandı.

Geçen 27 Haziran'da meydana gelen olayda, Burhan Bozdağ, yönetimindeki 06 KKE 99 plakalı otomobil ile trafikte seyir halindeyken, Niyazi Yıldırım'ın kullandığı 38 BV 243 plakalı otomobilde annesi N.B.'yi gördü. Bozdağ, otomobili ile Yıldırım'ın otomobiline çarparken, iki araç şarampole yuvarlandı. Bozdağ, daha sonra aracından inip, ters dönen otomobilin sürücüsü Niyazi Yıldırım'a tabanca ile 2 el ateş ederek, öldürdü. Araçta bulunan annesi N.B. yara almadan kurtulurken, olayın ardından kaçan Burhan Bozdağ, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan Burhan Bozdağ, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanığın müşteki annesi N.B. ile ölen Niyazi Yıldırım´ın şikayetçi yakınları da hazır bulundu. Sanık Burhan Bozdağ, savunmasında Niyazi Yıldırım'ın annesini rahatsız ettiğini öne sürerek, "1,5 yıldır bizi rahatsız ediyordu. Annemle bir süre arkadaşlığı olmuş. Annem ayrılmak isteyince şantaj ve tehditte bulunmuş. Onun hakkında şikayetçi olduk. Adaleti bekledik. Annemi o civarda aramaya başladım. Ancak bulamadım. Niyazi´yi gördüm yanında da annem vardı. Araca çarptım kapısı açıldı. Silahını gördüm. Sonra tekrar kaçmaya başladı. Selektör yaptım. Durması için ateş ettim. Hızlanarak kaçtığı için virajı alamayıp savruldu. Çocuğum da yanımdaydı. Zarar görmesin diye ona sarıldım. Çocuğumu araçtan indirip, onların yanına gittim. Annemi kolundan çekti. Ateş ettim" dedi.

Sanığın annesi N.B. ise "Arkadaşlığımı bitirmek için gitmiştim. Bana 'Ben bitti demeden bitmez' diyerek kolumdan çekti. Yolda seyir halindeyken oğlum bize çarptı. Virajı alamayıp ters döndük. Niyazi kolumdan çekince oğlumun bir el ateş ettiğini duydum. Burhan, `Hayatımı bitirdiniz´ diyerek ağlıyordu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.



KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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