Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Şahindoğan: "Eğitimin siyaset üstü değerlendirilmesine inanıyoruz" KGC Başkanı Veli Altınkaya: “Dijital devrim geleneksel medyayı ciddi sıkıntılara sokuyor"

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Şahindoğan ile Fuat Yiğit Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin 40. kuruluş yıldönümünü kutlarken, hayatını kaybeden kuruculara Allah’tan rahmet diledi. Dijital gelişmelerle birlikte medyanın sıkıntılar yaşadığını ifade eden Altınkaya; “Sektörümüz ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Hem Türkiye odaklı sıkıntıyla karşı karşıya hem de dijital devrim geleneksel medyayı çok ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Sektörümüzün de bu manada dijital değişim ve dönüşüme ayak uydurması lazım. Onlarla ilgili bu yıl içerisinde inşallah eğitim seminerlerimiz ve yönlendirme faaliyetlerimiz olacak. Eğitimi düzeltmeden Türkiye’de hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Her manada en önemli konu” ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Şahindoğan ise açıklamasında yerel basına çok önem verdiklerini belirterek; “Özellikle mahalli basını çok önemsiyoruz. Mahalli basının mutlaka desteklenmesi gerektiğini, yerelde yaşanan problemlerin dile getiricisi, sözcüsü kimliğiyle sivil toplum çalışmalarımızı tamamlayıcı ve geniş kitlelere yayıcı vasfı dolayısıyla çok önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle Kayseri’de mahalli basının çok güçlü olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da sizleri tebrik ediyorum” dedi. Sendika çalışmaları hakkında da bilgiler veren Şahindoğan, eğitimin siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak; "Eğitim çalışanlarının, eğitimcilerin her türlü meselelerinin çözümü noktasında çalışmalar ortaya koyuyoruz. Üyelerimizin sıkıntılarıyla ilgili çözüm yollarıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ülkenin genel eğitim politikalarıyla ilgili de çeşitli çalışmalarımız, zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili paydaş olarak ortaya koyduğumuz çalışmalar oluyor. Eğitimin siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğine, her bakan değişiminde eğitim sisteminin kökten değiştirilmesi gibi uygulamaların yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Üzerinde herkesin uzlaşacağı bir eğitim politikası ve sistemi oluşturulmalı ve buna çok mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemeli. Sadece eğitimden yararlanan ülkemiz insanlarını, öğrencilerini değil aynı zamanda eğitimci arkadaşlarımızı da sıkıntıya sokan bir husus. Yıl geçmiyor ki sistemde bir şeyler değişmiş olmasın, arkadaşlarımız yeni bir değişiklikle karşı karşıya kalmış olmasın. Bu uygulamalar son derece yanlış. Biz, siyaset üstü, partiler üstü bir eğitim politikası tespit edilmesi gerektiğini, bunu da tüm paydaşların katılımıyla oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu işin mutfağında eğitimciler olarak biz varız" şeklinde konuştu.

Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yiğit ise, "Türkiye’ye çok şey katan Kayseri’de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türk Eğitim Sen olarak Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin 40. yıldönümünü de kutluyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.