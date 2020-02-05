Evin dış duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Kayseri'de evin dış duvarının arasına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde kullanılmayan bir evin dış duvarının arasına küçük bir köpeği sıkıştığı ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında küçük köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan küçük köpek yeniden doğaya bırakıldı.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

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