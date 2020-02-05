Ev fareleri yakalandı İkametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kişi polisten kaçamadı

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Kayseri'de ikametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi mahallesinde ve Kılıçaslan mahallesinde bulunan ikametlerden ziynet hırsızlığı yapılmasının ardından harekete geçti. M.A. (25), A.M. (23) G.M. (28) ve S.K.'nın (29) olaya karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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