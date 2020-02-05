Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

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Kayseri polisi tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kaldığı tespit edilen evlere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Kayseri ve diğer illerde yakalama emri çıkarılan ve aralarında polis, öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarından ihraç edilmiş firari durumdaki 8 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest, 1 kişi de İstanbul'a teslim edildi.

KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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