Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli koca, ifade değiştirdi

KAYSERİ'de, kayıp ihbarında bulunduğu ve televizyon programına çıkarak aradığı alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı (52), yakarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan işçi Osman Yalçınkaya'nın (59), yargılanmasına Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yalçınkaya, emniyette verdiği ifadeyi kabul etmeylerek "Ne dedilerse imzaladım. Öldürmedim. Yakmadım. Cesedini gizlemedim" dedi.

Merkez Kocasinan ilçesi, Ahi Evran Mahallesi'nde oturan Osman Yalçınkaya, geçen yıl 10 Haziran'da polis merkezine giderek 3 çocuğunun annesi alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'nın kaybolduğunu ihbar etti. Osman Yalçınkaya, yakınları ve polisin yaptığı aramalarda Fatma Birgül Yalçınkaya bulunamadı. Osman Yalçınkaya, eşini bulabilmek için televizyon programlarına da çıktı.

Televizyon programında eşinin kaybolduğunu, görenlerin polise ihbarda bulunmasını isteyen Osman Yalçınkaya, gözyaşı döktü.

Bu arada, arama çalışmalarına devam eden polis ekipleri, 28 Temmuz'da metruk binaların bulunduğu alanda kemiklere ulaştı. Kemiklerin, 9 ay sonra çıkan DNA incelemesi sonucunda Fatma Birgül Yalçınkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmaların ardından emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'yı gözaltına aldı. Yalçınkaya, sorgusunda eşini metruk binaların bulunduğu alanda yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine konulan Yalçınkaya´nın Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürmek' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Yalçınkaya ile şikayetçi oğulları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Emniyette baskı gördüğünü ve verdiği ifadesini kabul etmediğini söyleyen sanık Osman Yalçınkaya, "Eşim Alzheimer hastasıydı. 20 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattı. Daha sonra eve getirdik. İlaçlarını kendi ellerimle içirdim. Bakımını yaptım. Parka gideceğini söyledi. Aşağı indiğim de parkta yoktu. Polisi aradık. İfade verdik. Bulamadık. Temmuz ayında yanık bir cesedin eşime ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bana işkence yaptılar. Kendime geldiğimde kabulleneceğimi söylediler ben de ne getirdilerse imzaladım. Ben de 'Eşimi ölü bulduğumu suç bana kalır diye cesedini yaktığımı' söyledim. Öldürmedim. Yakmadım. Cesedini gizlemedim. 3 gün boyunca eve gelmedim. İftar çadırlarını aradım" diye konuştu.

OĞLU: BU DÜNYADA DEĞİL AMA ÖBÜR DÜNYADA ŞİKAYETÇİYİM

Sanığın duruşmada tanık olarak dinlenen oğlu E.Y. ise, "Bu dünyada şikayetçi değilim ama öbür dünyada şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti 18 tanığın dinlendiği duruşmada dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek, sanık Osman Yalçınkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

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