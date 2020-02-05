Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman detaylar
Genel detaylar
KAYSERİ
05 Şubat 2020 Çarşamba
- İMSAK 06:10
- GÜNEŞ 07:34
- ÖĞLE 12:57
- İKİNDİ 15:45
- AKŞAM 18:10
- YATSI 19:28