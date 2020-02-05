Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Hes Kablo Kayserispor, pazar günü evinde konuk edeceği Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana düz koşu ile başlayan Kayserisporlu futbolcular ardından fitness çalışması yaptı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve yarı saha maç yaptı. Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda Alpay Çelebi ile Zoran Kvrzic ise takımdan ayrı çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman detaylar

Genel detaylar



KAYSERİ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:10

YATSI 19:28

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