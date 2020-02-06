Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

DHA

- KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.

- KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.
Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar park halindeki otomobillere isabet etti. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

KAYSERİ

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi'de rüzgar etkili oldu
YEREL HABERLER Develi'de rüzgar etkili oldu
Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü
YEREL HABERLER Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları ...
Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit 
YEREL HABERLER Hakkari'de el bombası patladı: 1 şehit 
Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi (2)
YEREL HABERLER Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak ...
Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı
YEREL HABERLER Kayserili şehidin acı haberi babaevine ulaştı
Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçı ...
Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 TL ceza
YEREL HABERLER Köpeğe eziyet eden yabancı uyruklu kişiye 947 TL ceza
Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli koca, ifade değiştirdi
YEREL HABERLER Eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli koca, ...
Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ın babası Mehmet Atakan Toprağa verildi
YEREL HABERLER İHA Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan’ın babası Mehmet ...
Köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL ceza verildi Kurtarılan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Köpeği sopayla döven yabancı uyruklu şahsa 947 TL ...
Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde
Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü
YEREL HABERLER Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama ...
Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış
YEREL HABERLER Sarıkaya Mahallesi Sakinlerinden Örnek Davranış
Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak izleri ele verdi
YEREL HABERLER Maskeli akaryakıt istasyonu soyguncularını ayak ...
Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza
Ev fareleri yakalandı İkametlerden ziynet hırsızlığı yapan 4 kişi polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Ev fareleri yakalandı İkametlerden ziynet hırsızlığı ...
Evin dış duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Evin dış duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri ...
Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Şahindoğan: "Eğitimin siyaset üstü değerlendirilmesine inanıyoruz" KGC Başkanı Veli Altınkaya: “Dijital devrim geleneksel medyayı ciddi sıkıntılara sokuyor"
YEREL HABERLER Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Şahindoğan: ...
Erciyes Kadın Platformu'ndan Yeşim Meltem Şişli'ye tepki: “Kadının kadına yaptığı şiddeti, şiddetle kınıyoruz”
YEREL HABERLER Erciyes Kadın Platformu'ndan Yeşim Meltem Şişli'ye ...
Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Muaythai Türkiye Şampiyonası başladı
50 yaşındaki ağaç yeniden toprakla buluştu Türkiye’de ağaç dikiminde bir ilk
YEREL HABERLER 50 yaşındaki ağaç yeniden toprakla buluştu Türkiye’de ...
Mutfak tüpü hırsızları kamerada
YEREL HABERLER Mutfak tüpü hırsızları kamerada
Kız kardeşe cinsel istismara 10 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kız kardeşe cinsel istismara 10 yıl hapis cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X