Şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde okullar bir gün tatil edildi

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Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda çatılarda kopan parçalar park halindeki araçlara büyük zarar verdi. Özellikle Talas ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde öğrencilerin can güvenliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

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