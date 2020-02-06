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Başkan Büyükkılıç: “Felaketlere karşı bir ve beraber olacağız”

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ'daki deprem bölgesinde yaptığı incelemeler sırasında yaşanan felaketlere ve bu felaketler sonrası yapılan çalışmalara değindi. Yaşananlar sonrası gösterilen birlik beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Cenabı Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Yaralarımızı birlik beraberlik anlayışı içinde hep beraber saracağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç: “Felaketlere karşı bir ve beraber olacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ’daki deprem bölgesinde yaptığı incelemeler sırasında yaşanan felaketlere ve bu felaketler sonrası yapılan çalışmalara değindi. Yaşananlar sonrası gösterilen birlik beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Cenabı Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Yaralarımızı birlik beraberlik anlayışı içinde hep beraber saracağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Çevre ve Şehircilik Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ile birlikte Elazığ’a giderek kapsamlı bir incelemede bulundu.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Elazığ Valiliği’nde deprem sonrası yapılan çalışmaların ele alındığı İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki toplantıya da katıldı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum da iştirak etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, beraberindeki bürokratlarla Elazığ’daki enkaz alanlarında incelemelerde bulundu. Ağır hasarlı olduğu için yıkımı devam eden binaların bulunduğu bölgelerde incelemeler yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da görüştü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İtfaiyesi, AFAD ve Kızılay ekipleri ile çadırlar bölgesini de ziyaret etti. AFAD ekiplerini ziyaretinde yapmış oldukları başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, ekiplere tatlı ikram etti. AFAD ekipleri de Kayseri İtfaiyesi’nin ilk günden bu yana bölgede çalışma yaptığını ve halen de çadırlar bölgesindeki vatandaşlara yangın eğitimi vererek görevini sürdürdüğünü dile getirdiler.
Deprem sonrası tüm illerin anında ekiplerini sevk ederek Elazığ’da fedakarca çalıştığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Bu yarayı sarmak için birlik beraberlik anlayışı içinde görev yapıyorlar. Bakanlarımız da halen burada. Vatandaşlarımız devletimizin sıcaklığını gördüler ve bir güven söz konusu. Elazığ’da yaraların sarıldığını görmek bizleri sevindiriyor” dedi. Van’daki çığ felaketine de değinerek, hayatını kaybedenlere rahmet yaralılarımıza şifa dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Cenabı Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Bu tür felaketlerde birbirimize sahip çıkarak yaraları saracağız” diye konuştu. Kayseri’nin depremin hemen ardından ekipleri Elazığ’a sevk ettiğini ve halen deprem bölgesinde bulunduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer Bakanlarımızın bu çalışmalar nedeniyle takdirlerini ilettiklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elazığ’da depremzedelerin kaldığı çadırlar bölgesini de ziyaret etti. Çadırlar bölgesindeki Kızılay’ın kurduğu sağlık çadırını ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, yine bölgede görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne de ziyarette bulundu. Deprem bölgesindeki itfaiye ekiplerine kolaylıklar dileyen ve teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, çadırlar bölgesindeki vatandaşlarla da görüştü. Bu bölgede çocuklara depremin etkilerini unutturmak için kurulan Çocuk Çadırını da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, bir süre çocuklar için düzenlenen etkinlikleri izledi.

KAYSERİ

06 Şubat 2020 Perşembe

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