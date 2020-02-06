Talas’ta Antika Günleri’ne yoğun ilgi sürüyor

Talas Belediyesi tarafından her ayın ikinci Pazar günü Harman Meydanında düzenlenen Antika Günleri’nin beşincisi 9 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. 'Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk' sloganıyla başlatılan projeye vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyan ve Talas Belediyesi tarafından başlatılan Antika Günleri, Türkiye’nin dört bir yanından antika severleri bir araya getirmeye devam ediyor. Tarihi ve kültürel alanda birçok özelliği bünyesinde barındıran Talas'ta gerçekleşen etkinlikte şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda meraklının buluşma noktası oluyor. Antika ev eşyalarından müzik aletlerine, taş plaklardan ahşap ürünlere kadar pek çok eşyanın sergilendiği antika pazarına vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

9 Şubat Pazar günü beşinci kez meraklılarını ağırlayacak olan Antika Pazarı’na öncekilerde olduğu gibi rekor düzeyde katılım bekleniyor.

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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