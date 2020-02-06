110 kilometre hızla esen rüzgar minareleri salladı

Kayseri'de dün geceden beri etkili olan ve hızı saatte 110 kilometre olan şiddetli rüzgar, caminin minarelerini de salladı.

Kayseri'de dün gece etkili olan ve saatteki hızı 110 kilometre olarak ölçülen rüzgar, çatıları uçurdu ve ağaçları yerinden söktü. Rüzgarın uçurduğu çatılar nedeniyle park halindeki bir çok araçta hasar meydana gelirken, Alpaslan Mahallesinde bulunan Safa Camii'nin minareleri de bir sağa bir sola sallandı.

110 kilometre hızla esen rüzgarda sallanan caminin minareleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

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