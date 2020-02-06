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Kayserigaz güvenli doğalgaz kullanımı için abonelerini uyardı

İHA

Kayserigaz, bacalı cihaz kullanımında güvenliği tehlikeye atan uygulamalara karşı abonelerini uyardı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, “Doğalgaz cihazlarına proje dışı müdahale edilmesi, güvenlik için büyük risk oluşturuyor. Abonelerimiz doğalgaz tesisatlarıyla ve doğalgazlı cihazlarıyla ilgili her türlü değişim için mutlaka bizimle temasa geçmeli” dedi.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki olan Kayserigaz, evlerde ve iş yerlerinde güvenlik riski oluşturan baca bağlantıları ve periyodik bakımları yaptırılmayan doğalgaz tesisatlarına karşı abonelerini uyardı. Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, özellikle uygunsuz baca nedeniyle yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat çekerek, “Kayserigaz’ın onayı olmadan montajı yapılan bacalı doğalgaz cihazlarında, atık gaz çıkışının doğalgaz bacası yerine doğrudan dışarıya bağlanması büyük tehlike yaratıyor. Abonelerimizin güvenlikleri için doğalgaz cihazlarına proje dışı müdahalede bulunmamaları; yeni cihaz taktırdıklarında veya doğalgaz tesisatında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde mutlaka bize başvurmaları gerekiyor. Abonelerimiz 444 5 429 numaralı telefondan Kayserigaz Müşteri Hizmetleri’ne ulaşabilir, doğalgazla ilgili her türlü konuda bizlere danışarak hizmet alabilirler” diye konuştu. Doğalgazın kurallara uygun olarak kullanıldığında çok güvenli bir yakıt olduğunun altını çizen Akbaba, “Ancak havalandırma menfezlerinin kapatılması gibi hatalı davranışlar cihaza gelen oksijen akışını keserek karbonmonoksit gazının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle abonelerimiz doğalgaz cihazlarına dair şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, 187 Arıza Hattı’mızı arayarak 7/24 hizmet veren acil müdahale ekiplerimize ulaşıp tesisatlarını ücretsiz kontrol ettirebilirler” dedi.
Kayserigaz’dan yapılan açıklamada, güvenli doğalgaz kullanımı için uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilerek, doğalgazlı bacaların bakımının ve temizliğinin periyodik olarak yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Baca bağlantı parçalarının ve baca ile cihaz bağlantı noktalarının sızdırma riskine dikkat çekilen açıklamada, baca bağlantılarının doğrudan dış ortama verilmemesi, doğalgaz atık bacası ile aspiratörün de aynı bacaya bağlanmaması gerektiği belirtildi. Baca sensörlerinin mutlaka çalışır durumda olması, bacalı cihazların bulunduğu ortamda karbonmonoksit cihazının bulunması, menfezlerin mutlaka açık şekilde bulunması ile ilgili olarak da abonelere uyarıda bulunuldu.
Doğalgaz kullanımının altın kuralları
Doğalgaz yakıcı cihazı alırken CE ve standartlara uygun olmasına dikkat edilmeli. Doğalgaz bacalarının bakımı ve temizliği periyodik olarak, her yıl yetkili firmalara yaptırılmalı. Kombi, şofben gibi yakıcı cihazları doğalgaz bacasına bağlayan atık gaz borusu periyodik olarak kontrol ettirilmeli. Yırtılma, delinme gibi deformasyona uğramış atık gaz boruları standartlara uygun malzemelerle yenilenmeli. Bacalı yakıcı cihaz ile doğalgaz bacası arasındaki bağlantı, paslanmaz çelik malzemeden olmalı. Yakıcı cihazların bakımı her yıl yetkili servislere yaptırılmalı. Bacalı cihazların baca sensörünün çalışıp çalışmadığı yetkili servise mutlaka kontrol ettirilmeli. Havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalı. Bacalı yakıcı cihazın kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi sağlanmalı. Kayserigaz’ın onayı olmadan tesisatlara kesinlikle müdahale edilmemeli. Doğalgaz tesisatlarına sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırılmalı. Sertifikalı firmalara www.kayserigaz.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumamalı ve mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurulmalı. Mutfaklarda doğalgaz kullanılan bacalı cihazların bağlandığı doğalgaz bacalarına aspiratör bağlanmamalı. Banyolarda doğalgazlı bacalı cihaz kesinlikle kullanılmamalı. Yakıcı cihazlara ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık özelliği sık sık kontrol edilmeli. Yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servis ile iletişime geçilmeli. Lodoslu havalarda bacalı cihazlar kapatılmalı.
Gaz kokusu alındığından ne yapılmalı
Çakmak, kibrit yakmayınız. Lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız. Doğalgaz ile çalışan cihazların ve sayacın vanasını kapatınız. Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız. Telefon kullanmayınız. Gaz kokusu olan ortamdaki kişileri ortamdan uzaklaştırınız. Komşunuzdan veya evinizin dışından 187 Doğalgaz Acil Hattı’nı arayınız.
Doğalgaz kullanıcılarının doğalgaz baca temizliğini düzenli olarak yaptırması ve baca montajının yalnızca yetkili servisler tarafından yapılması büyük önem taşıyor. Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan abonenin kendisi sorumludur. Doğalgaz bacası standartlara uygun olmayan tesisatların kabul işlemi gerçekleşmiyor. Ayrıca doğalgaz kullanıcısının mutlaka Kayserigaz ile kullanım sözleşmesi yapmış olması gerekiyor.

KAYSERİ

06 Şubat 2020 Perşembe

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