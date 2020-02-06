Kayserili kadın boksörler, Çankırı’dan madalya ile döndü

Türkiye Boks Federasyonunu tarafından Çankırı'da düzenlenen Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından Kayserili Boksörler 1 Altın, 2 Bronz madalya ile döndü.

Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 28 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Çankırı’da yapıldı. Kayseri’yi temsilen şampiyonaya katılan sporculardan Hikmetgül Türkmen 70 kg’da Türkiye Şampiyonu, 60kg’da Yağmur Tayyar ve 54 kg’da Rabia Polat Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye Şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.