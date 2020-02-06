Karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı

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Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar sonrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 14 kişi zehirlendi.

Özellikle şehir merkezinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde 3, Akkışla ilçesinde 2, Hacılar ilçesinde 3, Talas ilçesinde 5 ve Kocasinan ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlenen vatandaşlar 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

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