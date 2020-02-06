Hasketbol’da 100’ler gülüyor

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Büyük Erkek takımı ligde şuana kadar oynadığı toplam 10 maçta 2 maçı rakibi sahaya çıkmadığı için 200 hükmen kazanmasına rağmen toplamda 1003 sayı atarak maç başına ortalama 100,3 sayı ortalaması ile ligde ilk sıraya oturdu.
Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde yakaladığı başarı ile dikkat çeken Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü maç başına rakip potalara 100,3 sayı atma ortalaması ile oynuyor. Potasında da maç başına ortalama 54,5 sayıya izin veren güçlü ekip, grubunu namağlup 1. sırada tamamladı ve yarı final oynama hakkı kazandı. Antrenör ve Oyuncu Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, ''Şuana kadar oynadığımız maçlarda gerek hücumda gerek savunmada oyuncularımız fedakarca mücadele ettiler. Pazar günü yarı final maçımız var. Amacımız Bu maçtan da en iyi sonuçla ayrılarak finale kalabilmek olacaktır'' dedi. Hasketbol Gençlik, ligde oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı:
Hasketbol GençlikTalas Gençlikspor: 11469
SağlıksporHasketbol Gençlik: 55132
Hasketbol GençlikSahabiyespor: 12790
Rekreasyon MerkeziHasketbol Gençlik: 51117
Hasketbol GençlikSerkan Öztürk Basketbol: 200 (H)
Talas GençlikHasketbol Gençlik73113
Hasketbol GençlikSağlıkspor: 13054
SahabiyesporHasketbol Gençlik: 70102
Hasketbol GençlikRekreasyonmerkezi: 12883
Serkan Öztürk BasketbolHasketbol Gençlik: 200 (H)
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