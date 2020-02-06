Hasketbol’da 100’ler gülüyor

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Büyük Erkek takımı ligde şuana kadar oynadığı toplam 10 maçta 2 maçı rakibi sahaya çıkmadığı için 200 hükmen kazanmasına rağmen toplamda 1003 sayı atarak maç başına ortalama 100,3 sayı ortalaması ile ligde ilk sıraya oturdu.

Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde yakaladığı başarı ile dikkat çeken Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü maç başına rakip potalara 100,3 sayı atma ortalaması ile oynuyor. Potasında da maç başına ortalama 54,5 sayıya izin veren güçlü ekip, grubunu namağlup 1. sırada tamamladı ve yarı final oynama hakkı kazandı. Antrenör ve Oyuncu Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, ''Şuana kadar oynadığımız maçlarda gerek hücumda gerek savunmada oyuncularımız fedakarca mücadele ettiler. Pazar günü yarı final maçımız var. Amacımız Bu maçtan da en iyi sonuçla ayrılarak finale kalabilmek olacaktır'' dedi. Hasketbol Gençlik, ligde oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı:

Hasketbol GençlikTalas Gençlikspor: 11469

SağlıksporHasketbol Gençlik: 55132

Hasketbol GençlikSahabiyespor: 12790

Rekreasyon MerkeziHasketbol Gençlik: 51117

Hasketbol GençlikSerkan Öztürk Basketbol: 200 (H)

Talas GençlikHasketbol Gençlik73113

Hasketbol GençlikSağlıkspor: 13054

SahabiyesporHasketbol Gençlik: 70102

Hasketbol GençlikRekreasyonmerkezi: 12883

Serkan Öztürk BasketbolHasketbol Gençlik: 200 (H)

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

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