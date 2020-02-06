Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Arabaşı Gecesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan "Gazi mahallemiz için kararlar alacağımız toplantıya katılan üyelerimize arabaşı ikramında bulunduk. Yapılan ikramların ardından Gazi Mahallemiz için yeni kararlar aldık. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasın diliyor toplantımıza katılan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

KAYSERİ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.